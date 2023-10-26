Новый спикер Палаты представителей США поддерживает помощь Украине, но будут условия

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что поддерживает выделение помощи Украине, но при определенных условиях. Об этом пишет NBC.

Как отмечает СМИ, Джонсона спросили, поддерживает ли он увеличение помощи Украине, на что он ответил:

"У нас будут условия для этого, поэтому мы работаем над этим. Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. Но мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно".

Майк Джонсон: отношение к Украине

Палата представителей США осталась без спикера после того, как отправила в отставку республиканца Кевина Маккарти, занимавшего эту должность девять месяцев.

Проект решения об отставке зарегистрировал член Республиканской партии Мэтт Гейтц, обвинив Маккарти в тайной договоренности с Белым домом, что продолжение финансирования Украины будет обсуждаться после утверждения решений о федеральном бюджете США. Во временный бюджет, который был необходим для избежания "шатдауна", помощь Украине не вошла на фоне отсутствия поддержки от радикальных республиканцев.

После трех недель без спикера Палата представителей избрала на эту должность 51-летнего консерватора и республиканца Майка Джонсона.

Он ранее выступал за сокращение помощи Украине. В частности, в прошлом году конгрессмен проголосовал против выделения 40 млрд долларов военной и экономической поддержки.

"Мы не должны посылать еще 40 млрд долларов за границу, когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери пытаются найти детское питание, цены на бензин достигли рекордных высот, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами", – говорил Маккарти.

Среди законопроектов, которые касались помощи Украине в условиях войны, он поддержал только ленд-лиз.

Помощь Украине и Израилю: средства от США

На днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Из них 61,4 млрд. долларов предлагается выделить Украине. Предложение включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Однако по данным The Wall Street Journal, республиканцы в Сенате США хотят изменить запрос. Часть республиканцев скептически относится к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь Израилю была отделена от помощи Украине.