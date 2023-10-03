В США устранили Кевина Маккарти с должности спикера: выгодно ли это Украине

Вечером 3 октября стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение конгрессмена Кевина Маккарти с должности спикера. "За" проголосовали 216 конгрессменов, причем восемь из них - республиканцы из партии Маккарти.

Как пишет CNN, ни один спикер Палаты представителей никогда раньше не был устранен из-за принятия резолюции об их устранении.

Вместо Маккарти временным спикером был назначен республиканец Патрик МакГенри, который был главным союзником Маккарти.

В этот же день Палата не смогла внести соглашение по его устранению. За проголосовали 208 конгрессменов против 218, при этом 11 республиканцев проголосовали против внесения предложения.

Представитель от Республиканской партии Боб Гуд, один из 11 республиканцев в Палате представителей, поддержавших голосование за устранение Маккарти, сказал, что Палате нужен борющийся с чем-то спикер "кроме того, чтобы просто остаться или стать спикером".

Представитель Республиканской партии Мэтт Гетц, который, собственно, и был инициатором голосования, назвал время пребывания Маккарти в должности хаосом.

"Хаос - это спикер Маккарти. Хаос - это тот, кому мы не можем доверить слово", - сказал он.

Заметим, 30 сентября в США завершился финансовый год, и если бы Конгресс не принял по крайней мере временный бюджет, с 1 октября начался бы "шатдаун" – приостановка работы и финансирование некоторых госорганов, что несло в себе угрозу и задержку или временное прекращение военной помощи Украине.

CNN также отмечает, что Генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о краткосрочных расходах, предотвращавшего остановку правительства, но не предусматривавшего финансирование Украины. Он отметил, что некоторые члены Конгресса намеренно саботируют внешнюю политику США и ее отношения с союзниками.

Несмотря на то, что Белый дом заявил, что Украине нужна помощь в размере 20,6 млрд долларов для борьбы с вторжением России, именно Маккарти предложил изъять все средства для союзника США из законопроекта о государственных расходах.

Пока неизвестно, уйдет ли Маккарти с кресла спикера в пользу Украины, поскольку значительная часть республиканцев в Палате выступает против дальнейшей помощи Украине и краткосрочному финансированию. В Киеве и Вашингтоне растет тревога, поскольку Палата представителей Республиканской партии блокирует помощь Украине.

Как пишет Washington Post, контингент ультраправых республиканцев в Палате планирует попытку устранить Маккарти с должности уже на следующей неделе, что приведет к дальнейшему беспорядку в палате и, возможно, еще более длительным задержкам с финансовой помощью Украине.