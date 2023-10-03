У США усунули Кевіна Маккарті з посади спікера: чи вигідно це Україні

Ввечері 3 жовтня стало відомо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера. “За” проголосували 216 конгресменів, причому вісім з них - республіканці з партії Маккарті.

Як пише CNN, жоден спікер Палати представників ніколи раніше не був усунений через ухвалення резолюції про їх усунення.

Замість Маккарті тимчасовим спікером був призначений республіканець Патрік МакГенрі, який був головним союзником Маккарті.

Цього ж дня Палата не змогла внести дійти згоди щодо його усунення. "За" проголосували 208 конгресменів проти 218, при цьому 11 республіканців проголосували проти внесення пропозиції.

Представник від Республіканської партії Боб Гуд, один з 11 республіканців у Палаті представників, які підтримали голосування за усунення Маккарті, сказав, що Палаті потрібен спікер, який боротиметься з чимось, "крім того, щоб просто залишитися чи стати спікером".

Представник Республіканської партії Метт Гетц який, власне, і був ініціатором голосування, назвав час перебування Маккарті на посаді хаосом.

"Хаос — це спікер Маккарті. Хаос — це той, кому ми не можемо довірити слово", - сказав він.

Зауважимо, 30 вересня у США завершився фінансовий рік, і якщо б Конгрес не ухвалив принаймні тимчасовий бюджет, з 1 жовтня розпочався б "шатдаун" – призупинення роботи та фінансування деяких держорганів, що несло в собі загрозу і затримку або тимчасове припинення військової допомоги Україні.

CNN також зазначає, що Генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг відреагував на ухвалення Конгресом США законопроекту про короткострокові витрати , який запобігав зупинці уряду, але не передбачав фінансування України. Він зауважив, що деякі члени Конгресу навмисно саботують зовнішню політику США та її відносини з союзниками.

Незважаючи на те, що Білий дім заявив, що Україні потрібна допомога в розмірі 20,6 мільярда доларів для боротьби з вторгненням Росії, саме Маккарті запропонував вилучити усі кошти для союзника США із законопроекту про державні витрати, що і було зроблено.

Наразі невідомо, чи усунення Маккарті з крісла спікера піде на користь Україні, оскільки значна частина республіканців у Палаті виступає проти подальшої допомоги Україні та короткострокового фінансування. У Києві та Вашингтоні зростає тривога, оскільки Палата представників Республіканської партії блокує допомогу Україні.

Як пише Washington Post, контингент ультраправих республіканців у Палаті планує спробу усунути Маккарті з посади уже наступного тижня, що призведе до подальшого безладу в палаті і, можливо, ще довших затримок з фінансовою допомогою Україні.