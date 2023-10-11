Противотанковое оружие и не только. В Пентагоне анонсировали пакет помощи Украине на 200 млн долларов

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов, в который войдут артиллерийские и ракетные боеприпасы, а также другое вооружение. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн".

По его словам, речь идет о:

боеприпасах AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которая в скором времени будет доставлена в Украину;

артиллерийскиих и ракетных боеприпасах;

высокоточных авиационных снарядах;

противотанковом оружии;

оборудовании для борьбы с российскими беспилотниками.

Глава Пентагона отметил, что таким образом общие обязательства Америки составляют около 43,9 млрд долларов с начала войны.

"И я горжусь тем, что коалиция, состоящая из 50 стран со всего мира, сплотилась, чтобы выделить более 33 млрд долларов на помощь Украине в области безопасности. На самом деле, более десятка наших союзников сделали больше для Украины, чем США, в процентном отношении к их ВВП", – высказался Остин.

Оружие на 200 млн долларов: помощь за счет ошибки

Как сообщало Reuters, пакет помощи на 200 млн долларов будет предоставлен, несмотря на то, что Конгресс США не включил средства в поддержку Украины во временный бюджет, который будет действовать до 17 ноября.

Это возможно за счет бухгалтерской ошибки, о которой Пентагон сообщил в июне. Как выяснилось, в течение 2022-2023 финансовых годов вооружение, которое США предоставляли Украине, было переоценено на 6,2 млрд долларов из-за того, что военные чиновники учитывали стоимость замены оружия вместо фактической цены. Этот процесс увеличивал стоимость каждого нового пакета помощи.

По данным Reuters, у Пентагона до сих пор есть около 5,4 млрд долларов из этих средств.