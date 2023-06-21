Пентагон переоценил стоимость помощи Украине на $6,2 млрд: что произошло

Проведенный аудит военной помощи Украине со стороны США выявил расхождение в размере 6,2 миллиарда долларов между оценочной и фактической стоимостью оборудования. В Пентагоне переоценили вооружение из-за бухгалтерской ошибки.

Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает CNN.

По ее словам, бухгалтерская ошибка включает 2022 и 2023 финансовые годы и произошла из-за того, что "в значительном количестве случаев", когда США передавали оружие, военные чиновники учитывали стоимость замены оружия вместо стоимости фактического оружия.

Этот процесс повышал стоимость каждого нового пакета помощи – поскольку новое оружие стоит дороже старого – и приводил к ложному предположению, что было использовано больше средств.

"В значительном количестве случаев услуги использовали затраты на замену, а не чистую балансовую стоимость, таким образом, переоценивая стоимость оборудования, изъятого из складов США и предоставленного Украине", — сказала Сингх.

Окончательный расчет бухгалтерской ошибки значительно превышает предварительные оценки Пентагона в мае, когда он впервые обнаружил просчет в 3 миллиарда долларов.

"Мы подтвердили, что для 2023 финансового года окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022 финансового года - 2,6 миллиарда долларов, то есть общая сумма составляет 6,2 миллиарда долларов", - заявила Сингх.

Она добавила, что эти ошибки оценки никак не ограничивают размер ни одного из пакетов военной помощи и не влияют на оказание поддержки Украине.

Дополнительные 6,2 миллиарда долларов, вероятно, снизят потребность Конгресса в принятии дополнительного финансирования до сентября 2023 года.

Напомним, 13 июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $325 млн для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.

В предыдущий раз США выделили пакет военной помощи Украине 9 июня. Вооружение на $2,1 млрд поступит в рамках Инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности (USAI).