В Пентагоне не подтверждают информацию об уничтожении бронетехники США при контрнаступлении ВСУ

Пентагон пока не имеет подтвержденной информации о том, что российским военным удалось уничтожить в Украине 16 единиц западной техники.

Об этом во время брифинга заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она сказала, что видела некоторые отчеты и видео, но подтвердить их правдивость в США не могут.

"Я видела отчеты, но я не могу подтвердить некоторые вытекающие из этого видео и изображения. Я просто не смогу подтвердить сообщение о том, что мы видим от россиян относительно размещения этих изображений", - напомнила Сингх.

По ее словам, Пентагон находится в постоянном контакте с Киевом, и в ведомстве продолжают следить за американской техникой. Кроме того, США были готовы к возможным потерям техники на поле боя, поэтому там проводится постоянная работа по обеспечению украинских военных всем необходимым.

В то же время, она не может сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.

"Я не знаю, произойдет ли заполнение в соотношении друг к другу, но вы видите постоянную поддержку в Украине в их борьбе против россиян за возвращение своей суверенной территории", - подчеркнула Сингх на брифинге.

Она также подчеркнула, что Пентагон и дальше будет предоставлять Украине все необходимое оружие, но это будет не в один день, поскольку такая помощь требует определенного времени на подготовку как самого находящегося на складах оружия, так и на его транспортировку.

Напомним, во вторник, 13 июня, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Киеву для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.

В него входят Bradley, боеприпасы и артиллерийские снаряды, и прочее.