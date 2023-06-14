У Пентагоні не підтверджують інформацію про знищення бронетехніки США при контрнаступі ЗСУ

Пентагон наразі немає підтвердженої інформації про те, що російським військовим вдалося знищити в Україні 16 одиниць західної техніки.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона сказала, що бачила певні звіти і відео, але підтвердити їхню правдивість у США не можуть.

"Я бачила звіти, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення, які випливають із цього. Я просто не зможу підтвердити повідомлення про те, що ми бачимо від росіян щодо розміщення цих зображень", - нагодосила Сінгх.

За її словами, Пентагон перебуває в постійному контакті з Києвом і у відомстві продовжують стежити за американською технікою. Окрім цього, США були готові до можливих втрат техніки на полі бою, тому там проводиться постійна робота щодо забезпечення українських військових всім необхідним.

Водночас вона не може сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.

"Я не знаю, чи відбудеться заповнення у співвідношенні один до одного, але ви бачите постійну підтримку в Україну в їхній боротьбі проти росіян за повернення своєї суверенної території", - наголосила Сінгх під час брифінгу.

Вона також наголосила, що Пентагон і надалі надаватиме Україні всю необхідну зброю, але це буде не в один день, оскільки така допомога потребує певного часу на підготовку як самої зброї, яка знаходиться на складах, так і на її транспортування.

Нагадаємо, у вівторок, 13 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Києву для "задоволення критичних потреб України" в сфері безпеки та оборони.

До нього увійдкть Bradley, боєприпаси та артилерійські снаряди, та інше.