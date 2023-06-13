США планують передати Україні снаряди зі збідненим ураном — ЗМІ

Після тижнів внутрішніх дебатів адміністрація президента США Джозефа Байдена планує оголосити про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Дискусія полягала в тому, що в Білому домі існувало занепокоєння щодо впливу таких боєприпасів на навколишнє середовище та здоров’я.

Наразі жодних перепон для відправки снарядів зі збідненим ураном не має. Очікується, що зброя може дати Україні перевагу в танкових битвах, адже дозволить ефективно знищувати сучасну російську техніку.

Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що вважає збіднений уран радіаційно небезпечним для здоров’я. В свою чергу представники Білого дому підкреслюють, що для України "життєво важливо досягти вирішальних успіхів у її контрнаступі".

Ймовірно, що йдеться про снаряди для танків Abrams, щодо оснащення яких також тривають дискусії.

Зауважимо, що першим із союзників Україні надала боєприпаси зі збідненим ураном Велика Британія. Водночас деякі українці були стурбовані та зверталися до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити використання боєприпасів зі збідненим ураном у Збройних силах України.