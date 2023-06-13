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США планируют передать Украине снаряды с обедненным ураном — СМИ

Abrams, снаряды с обедненным ураном
США могут передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Фото: Pixabay

После недель внутренних дебатов администрация президента США Джозефа Байдена планирует объявить о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Дискуссия заключалась в том, что в Белом доме существовала обеспокоенность по поводу влияния таких боеприпасов на окружающую среду и здоровье.

Пока никаких препятствий для отправки снарядов с обедненным ураном нет. Ожидается, что оружие может дать Украине преимущество в танковых сражениях, поскольку позволит эффективно уничтожать современную российскую технику.

Агентство по охране окружающей среды США заявило, что считает обедненный уран радиационно опасным для здоровья. В свою очередь представители Белого дома подчеркивают, что для Украины "жизненно важно добиться решающих успехов в ее контрнаступлении".

Вероятно, речь идет о снарядах для танков Abrams, по оснащению которых также продолжаются дискуссии.

Отметим, что первым из союзников Украине предоставила боеприпасы с обедненным ураном Великобритания. В то же время, некоторые украинцы были обеспокоены и обращались к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить использование боеприпасов с обедненным ураном в Вооруженных силах Украины.

Обеденный уран используется в производстве бронебойных снарядов из-за своей высокой плотности. Это уран, в изотопном составе которого доля радиоактивного изотопа урана-235, используемого в ядерных реакторах и ядерном оружии, не превышает 0,3% (в природном уране его около 0,72%).

Автор:
Вита Молодан