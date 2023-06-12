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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине через несколько дней после объявления предыдущего
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 12 июня заявил, что США уже приступили к подготовке нового пакета военной помощи Украине. Ресурсы возьмут из имеющихся резервов Пентагона.
Брифинг транслировала пресс-служба Белого дома в Twitter, также об этом сообщал телеканал "Голос Америки".
"Вы знаете о предыдущем пакете помощи, который мы выделили в рамках программы USAI, и объявили в конце предыдущей недели. Итак, сейчас я думаю, что в скором времени вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые выделят США Украине", - сказал Кирби.
Пакет, по его словам, будет включать то, что будет помогать Украине добиваться успеха на поле боя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб сообщила в Twitter, что Вашингтон планирует передать Киеву новый пакет на сумму до $325 млн. Об этом ей сообщил представитель Пентагона. По ее словам, в рамках пакета, который, как ожидается, будет объявлен 13 июня, в частности, войдет следующее:
- БМП Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные машины;
- боеприпасы для NASAMS и HIMARS.
В предыдущий раз США выделили пакет военной помощи Украине 9 июня. Вооружение на $2,1 млрд поступит в рамках Инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности (USAI).
Выделение нового пакета помощи произошло после того, как президент США Джозеф Байден заверил, что у его страны будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится.