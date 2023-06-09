Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе – посол США

На июльском саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, Западные союзники вряд ли будут приглашать Украину присоединиться к Альянсу, но они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Об этом рассказала посол США в НАТО Джулианна Смит, пишет POLITICO.

Издание сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский в последние недели обращался к лидерам НАТО с призывом вывести Украину на конкретный путь к вступлению, угрожая не посещать ежегодный саммит альянса в Вильнюсе в следующем месяце, если они не смогут этого сделать.

Но в интервью POLITICO в штаб-квартире альянса Смит признала, что в настоящее время союзники не могут пригласить Киев в НАТО.

По ее словам, приглашение Украины в НАТО почти невозможно, пока в стране продолжается активная война, но в НАТО до долговременной поддержки. Именно это члены альянса планируют озвучить в Вильнюсе.

"Мы хотим сигнализировать президенту Зеленскому – если он придет лично – мы очень заботимся о долгосрочных отношениях с Украиной и что наша поддержка не исчезнет и мы не собираемся отвлекаться", - сказала Смит.

Издание пишет, что сейчас НАТО работает над пакетом для Украины, состоящего из двух частей. Одно из них сосредоточено на помощи Украине принять западные военные стандарты. Другой – о политическом вопросе и о том, какую риторику использовать в отношении Украины.

"Между проблемой надлежащего приглашения и разговором в Бухаресте (в 2008 году здесь лидеры НАТО дали обещание, что Украина присоединится к Альянсу – ред), который мы все поддержали и поддерживаем, существует множество вариантов. И поэтому часть задачи для альянса сейчас заключается в том, чтобы отточить это и определить, что именно мы хотим включить в этот пакет результаты для Украины", – сказала Смит.

Владимир Зеленский понимает, что Украина не станет членом НАТО во время войны, но, тем не менее, он просит альянс дать конкретное обещание в Вильнюсе, что Украину примут после войны. Он также настаивает на принятии обязательных обязательств по поводу того, что союзники по НАТО будут защищать Украину во время прохождения ею процесса членства.

Однако НАТО не желает предлагать Украине обязательства по безопасности перед РФ. Союзники считают необходимым гарантировать долгосрочный мир в Киеве, но не вовлекаясь в будущие конфликты.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

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