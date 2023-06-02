Мы увидели реальность: Уоллес раскрыл планы НАТО по Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым, поскольку между странами-членами существуют разногласия по пути Киева.

Он сказал, что НАТО, как и ЕС, не намерена повторять ошибки прошлого, предоставляя много обещаний, пишет The Washington Post.

"Мы должны быть реалистами. Этого не произойдет в Вильнюсе. Это не произойдет в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние договоры о взаимной обороне с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам наращивания военного потенциала страны, чтобы Россия исключила в будущем платы вторгнуться в Украину.

При этом союзники считают необходимым гарантировать долгосрочный мир в Киеве, но не вовлекаться в будущие конфликты. НАТО пытается сформулировать новую модель более тесных отношений с Украиной, но как военная организация, так и страны-союзники пока не желают предложить Киеву обязывающие гарантии безопасности в форме щита взаимной обороны, предоставленного НАТО.

По мнению Уоллеса, это может сдержать Россию, потому что ее сухопутные силы будут значительно истощены в течение следующих 10 лет.

Он считает, что масштабы российских потерь говорят о том, что президент РФ Владимир Путин все еще верит, что он сможет победить. И для этого нужно ввести в Украину больше войск. Министр предположил, что Путин, возможно, не получает точной информации о ситуации на фронте и может не отдавать себе отчет в масштабах военных потерь страны до момента коллапса.

"Если это произойдет, НАТО и Запад должны быть готовы ко всему случившемуся", - сказал Уоллес, имея в виду реакцию Путина на поражение в войне.

Военная помощь от Запада

Британский министр сказал, что западные страны продолжают поддерживать предоставление оружия и финансовой помощи Украине столько, сколько нужно. Союзники не давят на лидеров в Киеве, чтобы они вели переговоры с Россией или шли на уступки.

"Но мы увидели реальность, которая заключается в том, что наши запасы и оборонное оборудование, которые можно пожертвовать, заканчиваются", – сказал Уоллес. Это означает, что Великобритания и другие страны вынуждены покупать больше оружия, поскольку дарить из национальных запасов уже почти ничего.

Однако он выразил более оптимистичный взгляд на действия Украины на поле боя, чем тот, который описывали представители разведки США в начале этого года. Тогда американцы заявили, что проблемы с личным составом и техникой, вероятно, приведут к тому, что Киев получит скромные успехи, когда начнет долгожданное наступление. Хотя официальные лица США говорят, что с тех пор произошло улучшение, они также предполагают, что даже возвращение небольших территорий может повлиять на военные планы России.

И вопреки этому Уоллес сказал, что существует реальная возможность того, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

"То, что мы видели на поле боя, заключается в том, что если вы ударите российские силы не в том месте, они фактически развалятся. Можно посылать молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают, но нельзя магически создать танки и системы вооружения, которые им нужны", - сказал он.

Война в Украине – польза для НАТО

Уоллес сказал, что одним из положительных результатов войны в Украине является то, что более половины стран НАТО увеличили расходы на оборону с начала полномасштабного вторжения России.

"НАТО должно убедиться, что его члены подходят, и некоторые члены более подготовлены, чем другие", — сказал Уоллес.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в мае совершил важный тур по западным столицам, европейские страны пообещали предоставить больше оружия и боеприпасов.

Однако большинство вооружений вряд ли попадет на поле боя до начала контрнаступления, поскольку ВПК Запада не способен поддерживать такие темпы производства боеприпасов, как нужно Украине, и не был готов к реальной войне.

Европа израсходовала 13 месяцев до того, как начать наращивать промышленность. Союзники не видят такой промышленной деятельности, которая дала бы Украине то, что ей нужно для масштабной борьбы.