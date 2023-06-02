Ми побачили реальність: Воллес розкрив плани НАТО щодо України

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що вступ України в НАТО не буде швидким, оскільки між країнами-членами існують розбіжності щодо шляху Києва.

Він сказав, що НАТО, як і ЄС, не має наміру повторювати помилок минулого, надаючи багато обіцянок, пише The Washington Post.

"Ми повинні бути реалістами. Цього не станеться у Вільнюсі. Це не станеться найближчим часом", — сказав він.

За його словами, низка країн готова укласти двосторонні або багатосторонні договори про взаємну оборону з Україною та взяти на себе зобов’язання щодо довгострокових планів нарощування військового потенціалу країни, щоб Росія виключила в майбутньому плати вторгнутися в Україну.

При цьому союзники вважають за необхідне гарантувати довгостроковий мир у Києві, але не втягуватися у майбутні конфлікти. НАТО намагається сформулювати нову модель тісніших відносин з Україною, але як військова організація, так і країни-союзники поки що не бажають запропонувати Київу зобов'язуючі гарантії безпеки у формі щита взаємної оборони, наданого НАТО.

На думку Воллеса, це може стримати Росію, тому що її сухопутні сили будуть значно виснажені протягом наступних 10 років.

Він вважає, що що масштаби російських втрат свідчать про те, що президент РФ Володимир Путін все ще вірить, що він зможе перемогти. І для цього цому потрібно ввести в Україну більше військ. Міністр припустив, що Путін, можливо, не отримує точної інформації про ситуацію на фронті і може не усвідомлювати масштаби військових втрат країни до моменту колапсу.

"Якщо це станеться, НАТО і Захід повинні бути готові до всього, що трапиться", - сказав Воллес, маючи на увазі реакцію Путіна на поразку у війні.

Військова допомога від Заходу

Британський міністр сказав, що західні країни продовжують підтримувати надання зброї та фінансової допомоги Україні стільки, скільки потрібно. Союзники не тиснуть на лідерів у Києві, щоб вони вели переговори з Росією чи йшли на поступки.

"Але ми побачили реальність, яка полягає в тому, що наші запаси і оборонне обладнання, які можна пожертвувати, закінчуються", - сказав Уоллес. Це означає, що Великобританія та інші країни змушені купувати більше зброю Україні, оскільки дарувати з національних запасів вже майже нічого.

Проте він висловив більш оптимістичний погляд на дії України на полі бою, ніж той, який описували представники розвідки США на початку цього року. Тоді американці заявили, що проблеми з особовим складом і технікою, ймовірно, призведуть до того, що Київ отримає лише скромні успіхи, коли почне довгоочікуваний наступ. Хоча офіційні особи США кажуть, що відтоді відбулися покращення, вони також припускають, що навіть повернення невеликих територій може вплинути на військові плани Росії.

І всупереч цьому, Уоллес сказав, що існує реальна можливість того, що Україна зможе успішно повернути Крим.

"Те, що ми бачили на полі бою, полягає в тому, що якщо ви вдарите російські сили не в тому місці, вони фактично розваляться. Можна посилати молодих людей вмирати десятками тисяч, що вони й роблять, але не можна магічно створити танки та системи озброєння, які їм потрібні", — сказав він.

Війна в Україні - користь для НАТО

Уоллес сказав, що одним із позитивних результатів війни в Україні є те, що більше половини країн НАТО збільшили свої витрати на оборону з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"НАТО має переконатися, що його члени підходять, і деякі члени є більш підготовленими, ніж інші", — сказав Уоллес.

Після того, як президент України Володимир Зеленський у травні здійснив важливий тур західними столицями, європейські країни пообіцяли надати більше зброї та боєприпасів.

Проте, більшість озброєнь навряд чи потрапить на поле бою до початку контрнаступу, оскільки ВПК Заходу не здатен підтримувати такі темпи виробництва боєприпасів, як потрібно Україні і не був готовий до реальної війни.

Європа витратила 13 місяців до того, як почати нарощувати промисловість. Союзники не бачать такої промислової діяльності, яка б дала Україні те, що їй потрібно для масштабної боротьби.