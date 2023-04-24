У Вашингтоні побоюються наслідків невдалого українського контрнаступу

В адміністрації Байдена готується до того, що якщо весняний контрнаступ України не виправдає очікувань то подальша підтримка України може похитнутися, а думки союзників розділяться.

Публічно команда президента Джо Байдена запропонувала непохитну підтримку Україні, пообіцявши завантажувати її зброєю та економічною допомогою стільки, скільки буде потрібно, пише Politico.

Проте, одні політики стверджують, що Україна досягла б хороших результатів якби Київ отримав все, що він просив, а саме ракети більшої дальності, винищувачі та більше засобів ППО. Інші занепокоєні тим, що невдача на полі бою доведе, що України не може повністю витіснити Росію зі своєї території.

Багато чиновників у Європі вважають, що мирні переговори між Україною та Росією є більш привабливим варіантом, якщо Київ не зможе довести, що перемога не за горами.

Всередині адміністрації чиновники наголошують, що роблять усе можливе, щоб весняний наступ вдався.

"Ми майже виконали запити щодо того, що Україна зазначила, що їм потрібно для контрнаступу, оскільки протягом останніх кількох місяців ми посилили зброю та обладнання в Україну", — сказав один із представників адміністрації.

У Байдена вважають, що Україна може досягти певного прогресу на півдні та сході, але не зможе повторити успіх минулого року.

В Пентагоні сподіваються, що Україна перешкоджатиме російським лініям постачання в Крим, навіть якщо повної перемоги над нещодавно зміцненими військами Росії в кінцевому підсумку не досягне.

"Якщо контрнаступ піде не добре, адміністрація повинна звинувачувати лише себе в тому, що затримала певні типи озброєнь і допомогу в той час, коли це було найбільш необхідно", — сказав Курт Волкер, спецпредставник з питань України.

Сьогодні очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви для новітньої історії країни.