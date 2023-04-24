В Вашингтоне опасаются последствий неудачного украинского контрнаступления

В администрации Байдена готовится к тому, что если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, то дальнейшая поддержка Украины может пошатнуться, а мнения союзников разделятся.

Публично команда президента Джо Байдена предложила непоколебимую поддержку Украине, пообещав загружать ее оружием и экономической помощью столько, сколько потребуется, пишет Politico.

Однако одни политики утверждают, что Украина достигла бы хороших результатов, если бы Киев получил все, что он просил, а именно ракеты большей дальности, истребители и больше средств ПВО. Остальные обеспокоены тем, что неудача на поле боя докажет, что Украина не может полностью вытеснить Россию со своей территории.

Многие чиновники в Европе считают, что мирные переговоры между Украиной и Россией более привлекательным вариантом, если Киев не сможет доказать, что победа не за горами.

Внутри администрации чиновники подчеркивают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление удалось.

"Мы почти выполнили запросы относительно того, что Украина отметила, что им нужно для контрнаступления, поскольку за последние несколько месяцев мы усилили оружие и оборудование в Украине", — сказал один из представителей администрации.

У Байдена считают, что Украина может добиться определенного прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить успех в прошлом году.

В Пентагоне надеются, что Украина будет препятствовать российским линиям поставок в Крым, даже если полной победы над недавно укрепленными войсками России в конечном счете не достигнет.

"Если контрнаступление пойдет не хорошо, администрация должна винить только себя в том, что задержала определенные типы вооружений и помощь в то время, когда это было наиболее необходимо", - сказал Курт Волкер, спецпредставитель по Украине.

Сегодня глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к знаковой битве для новейшей истории страны.