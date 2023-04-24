В ГУР заявили о приближении знакового сражения для новейшей истории Украины

Украина приближается к знаковому сражению для новейшей истории страны. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

"Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – высказался он.

На вопрос о том, не вынуждают ли текущие условия и темпы поставки западного оружия пересмотреть Буданова его оценку, что решающая битва состоится весной, он ответил: "Абсолютно не заставляют".

"Конечно, что хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы (поставок, – ред.). Это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", – сказал глава ГУР.

При этом Буданов отметил, что в случае, если ВСУ достигнут ограниченных успехов ВСУ в рамках контрнаступления, западные союзники теоретически могут замедлить или приостановить поставки военной помощи. Однако на данный момент он не думает, что это произойдет.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.