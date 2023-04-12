Контрнаступление ВСУ может начаться летом, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ против российских захватчиков может начаться уже летом.

Об этом он сказал американскому изданию The Hill.

Шмигаль заявил, что контрнаступление может начаться уже летом, отметив, что наибольшее давление на его начало идет изнутри Украины.

Премьер также отметил, что официальный Киев не испытывает давления со стороны западных партнеров по поводу того, когда лучше начать активные военные операции.

"Мы не ощущаем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Все они четко понимают, что для того, чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на 100 и даже больше процентов", - подчеркнул глава правительства.

При этом отмечается, что визит Шмыгаля в Вашингтон проходит на фоне масштабной утечки разведданных, включавшей оценки оборонного ведомства США по ситуации в Украине.

На вопрос о том, как утечка документов может повлиять на планирование контрнаступления Украины, Шмигаль подчеркнул, что Украина в любом случае освободит свои земли.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военной поддержки, такой как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", - отметил Шмигаль.

Он также подтвердил, что в Украине действительно испытывают потери в экономическом плане, в плане человеческих жизней, "и эти потери действительно наносят большой вред нам всем". Однако, по его словам, "это не значит, что у нас не осталось мужества или вдохновения".

Как пишет издание, миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии. Пока ведется боевая подготовка, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же важной для выживания Украины, как и ее военная оборона.

Ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter.

Министерство юстиции США начало расследование утечки секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

В Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в достоверности информации о том, что Украина изменила военные планы из-за "слива" секретных документов США, о чем ранее сообщал телеканал CNN.