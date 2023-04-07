В мережу потрапили засекречені документи США щодо контрнаступу України

Засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в соціальних мережах.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Документи з'явилися в Twitter і Telegram, й Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком. Військові аналітики кажуть, що документи, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їхнім оригінальним форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових. Ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

Представники американської сторони працювали над тим, щоб видалити ці документи, але станом на вечір 6 квітня їм це не вдалося.

Документи не містять конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати наступ. Оскільки документи п'ятитижневої давності, вони дають лише американське та українське бачення станом на 1 березня того, що може знадобитися українським військам для проведення кампанії. Однак для російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи містять багато підказок і відомостей. У документах згадується, наприклад, рівень витрат на HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи свідчать про це.

Було незрозуміло, як документи потрапили в соцмережі, але проросійські урядові канали поширювали і розповсюджували слайди брифінгу. Аналітики кажуть, що частина документів виглядає автентичною і може надати Росії цінну інформацію, таку як графіки поставок зброї і військ, кількість українських військ та інші військові деталі.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вказує, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.