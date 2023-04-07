В сеть попали засекреченные документы США о контрнаступлении Украины

Засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в социальных сетях.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Документы появились в Twitter и Telegram, и Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой. Военные аналитики говорят, что документы, похоже, были изменены в определенных частях по сравнению с их оригинальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских военных. Эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.

Представители американской стороны работали над тем, чтобы удалить эти документы, но по состоянию на вечер 6 апреля это не удалось.

Документы не содержат конкретных планов боевых действий, например как, когда и где Украина намерена начать наступление. Поскольку документы пятинедельной давности, они дают только американское и украинское видение на 1 марта того, что может потребоваться украинским войскам для проведения кампании. Однако для российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы содержат множество подсказок и сведений. В документах упоминается, к примеру, уровень расходов на HIMARS. Пентагон публично не сообщал, как быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы свидетельствуют об этом.

Было неясно, как документы попали в соцсети, но пророссийские правительственные каналы распространяли слайды брифинга. Аналитики говорят, что часть документов выглядит подлинной и может предоставить России ценную информацию, такую как графики поставок оружия и войск, количество украинских войск и другие военные детали.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что заявления, звучащие относительно возможного контрнаступления украинских войск в ближайшее время, могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеет лишь несколько человек.