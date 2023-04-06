Заявления о скором контрнаступлении могут не совсем соответствовать действительности - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывает, что заявления, которые звучат относительно возможного контрнаступления украинских войск в ближайшее время, могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеют лишь несколько человек.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, имеют ли определенную стратегию заявления должностных лиц, в частности президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова по этому поводу.

"Президент сказал без деталей. Это очень важная вещь. Я могу сказать, что на сегодняшний день людей, владеющих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, очень ограниченное количество - не более трех-пяти человек. И когда люди делают те или иные заявления, то имейте в виду, что это не совсем может соответствовать действительности", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что информация о том, когда начнутся те или иные военные действия, те или иные военные операции, предназначена только для ограниченного круга лиц.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", - добавил он.

Напомним, что 4 апреля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что осталось мало времени для относительно безопасного выезда из оккупированных Россией территорий как для оккупационных "чиновников", так и мирных жителей. Тем, кто уезжать не хочет, она посоветовала "готовиться".

В тот же день Кабинет министров актуализировал план реинтеграции Крыма. Как отметили в МинВОТ, это сделано с учетом, "в частности, того факта, что освобождение полуострова может произойти уже в ближайшее время".

Перед этим сам Данилов изложил 12 шагов, которые украинские власти, по его мнению, должны предпринять после деоккупации Крыма, среди которых изгнание всех граждан РФ, незаконно переехавших жить в Крым после февраля 2014 года, и демонтаж моста через Керченский пролив.