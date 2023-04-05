Українська розвідка закликала жителів Криму передавати дані про росіян: які дані цікавлять

Головне управління розвідки Міноборони України закликає мешканців тимчасово окупованого Криму до співпраці і просить повідомляти, зокрема, про адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ та про розмщення складів зі снарядами.

Про це йдеться у заяві ГУР.

"Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів! Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу",- йдеться у повідомленні.

У ГУР просять і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;



точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;



місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);



штабів та пунктів управління окупаційними військами;



місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).



Контакти для передачі інформації українській воєнній розвідці: +380969455341 (Signal, WhatsApp), чат в Telegram, чат-бот в Telegram або пошта [email protected]

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Так само краще зробити всім, хто співпрацювали з окупантами.