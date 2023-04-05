Украинская разведка призвала жителей Крыма передавать данные о россиянах: какие данные интересуют

Главное управление разведки Минобороны Украины призывает жителей временно оккупированного Крыма к сотрудничеству и просит сообщать, в частности, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск и о расположении складов со снарядами.

Об этом говорится в заявлении ГУР.

"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов! Решимость военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу", - говорится в сообщении.

В ГУР просят и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;



точек размещения, хранения и ремонта военной техники;



мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);



штабов и пунктов управления оккупационными войсками;



мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).



Контакты для передачи информации украинской военной разведке: +380969455341 (Signal, WhatsApp), чат в Telegram, чат-бот в Telegram или почта [email protected]

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Так же лучше поступить всем, кто сотрудничал с оккупантами.