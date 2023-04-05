Подоляк уверен, что россияне не удержат ни Крым, ни Донбасс

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины убежден, что, несмотря на количественное преимущество в артиллерии РФ, не сможет удержать Крым и Донбасс. Украина вернет полуостров в течение 5-7 месяцев.

"В 2022 году никто не мог и подумать, что в 2023 году в Украине будут всерьез говорить о возвращении Крыма. Все думали, что Крым снова будет украинским через 20 или 50 лет, а начатая Россией широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас ", – рассказал Подоляк в интервью "Радио Свобода".

Он уверяет, что не просто личный оптимизм, а логика войны. И основывается она на том, что у РФ нет достаточного количества ресурсов, чтобы удержать Крым, Донецк и Луганск. Политик уточнил, что война не за какую-то определенную территорию, за право существования демократического мира, в рамках международного права. И она не кончится, пока не будет освобождена вся территория Украины.

Полодяк отметил, что если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Украины, должен добровольно уехать. И как только Украина будет контролировать полуостров, сначала надо будет разобраться с предателями и расследовать дела репрессированных украинцев.

Что касается того, может ли Крым стать предметом переговоров между Украиной и Россией, Подоляк ответил утвердительно. Однако такие переговоры возможны только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины, со всех оккупированных территорий.

"Если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. Мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть каких-нибудь своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", - резюмировал он.

Россияне чувствуют неладное и готовятся к бегству из временно оккупированного Крыма. Как сообщал ЦНС, планы эвакуации для своих сотрудников начали формировать оккупационные "администрации".

Еще в феврале в украинской разведке заявляли, что в Кремле понимают неизбежность деоккупации Крыма. Оккупационные "власти" готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Туда стягивают войска и строят оборонительные сооружения.