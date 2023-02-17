В Кремле понимают, что не смогут удержать Крым, - разведка

Российские захватчики признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину.

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О перспективах дальнейшей деоккупации Крымского полуострова и возвращении его под юрисдикцию Украины рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий информационному агентству "АрмияInform".

Он отметил, что еще задолго до событий 2014 года множество индикаторов сигнализировали о необходимости принимать не только оперативные меры, но и иметь четкую стратегию на случай серьезной российской эскалации на Крымском полуострове.

"В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами подрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится", - отмечает Скибицкий.

По его словам, украинская разведка тщательно отслеживает динамику настроений населения в оккупированном Крыму и отношение к Москве на полуострове изменяется как у тех, кто имеет пострадавших от войны родственников на материковой части Украины, так и у симпатиков российского оккупационного режима в Крыму после его зверств и военных преступлений.

Что касается деоккупации Крымского полуострова, представитель военной разведки отметил, что процесс будет включать военный, экономический, социально-гуманитарный и юридический аспекты.

"После обновления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", - подчеркивает представитель ГУР МО Украины.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

По данным разведки, оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности".