США поддерживают удары по военным объектам в Крыму: легитимные цели для ВСУ

Соединенные Штаты считают абсолютно законными и даже поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму.

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Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии в вашингтонском Фонде Карнеги, пишет Укринформ.

"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут в Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым - это Украина", - отметила Нуланд.

По ее словам, после оккупации Крыма Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, разместив там боевые мощности, склады вооружений и командные центры, угрожающие безопасности Украины до тех пор, пока там находятся.

Нуланд подчеркнула, что военные базы РФ в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ.

При этом Нуланд отметила, что Украина не добьется безопасности, если Крым как минимум, не будет демилитаризованным.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым - как минимум - не демилитаризованный", - подчеркнула замгоссекретаря.

Она добавила, что в Вашингтоне рассматривают возможности для поставок в Украину не только оружия, необходимого сейчас на поле боя для победы, но и для дальнейшего сдерживания РФ после завершения войны.

В этой связи она отметила, что Украине необходимо развить надежную систему ПВО.

"Украинцам понадобится гораздо более крепкая оборона границ, лучшие радары и системы раннего предупреждения, чтобы быть уверенными, что РФ не сможет вторгнуться снова", - подчеркнула Нуланд.

При этом в Пентагоне считают, что украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым у российских оккупантов в ближайшем будущем.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.