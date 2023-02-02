У Пентагоні сумніваються, що Україні найближчим часом вдасться звільнити Крим

У Пентагоні вважають, що українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських окупантів у найближчому майбутньому.

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Про це заявили чотири високопосадовці Міністерства оборони США на секретному брифінгу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил, пише Politico.

"Незрозуміло, що спонукало учасників брифінгу до такої оцінки. Але чітким меседжем, як повідомили три особи, безпосередньо обізнані про зміст брифінгу, було те, що Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме можливість витіснити російські війська з півострова, який Москва захопила майже десять років тому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що четвертий чиновник заявив, що брифінг був двозначним, але суть залишається у тому, що перемога України у наступі з метою повернути собі незаконно анексовану територію не гарантована.

При цьому видання зазначає, що Пентагон висловив думку, схожу на прогноз керівника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. Він раніше заявив, що цього року українським військам навряд чи вдасться звільнити Крим.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов раніше заявляв, що російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, півострів буде повернуто під контроль Києва.

В свою чрегу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.