Зеленський після Ставки Головнокомандувача: 2023 має стати роком перемоги України

Президент України Володимир Зеленський в неділю, 29 січня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За підсумками зустрічі очільник держави підкреслив, що 2023 рік має бути переможним для України.

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Про це повідомила пресслужба президента.

Під час Ставки особливу увагу приділили доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на Донецькому напрямку та на півдні. ГУР проінформувало про ймовірні дії окупантів в найближчий період.

Учасники засідання обговорили операції, заплановані на 2023 рік, та ключові потреби ЗСУ, необхідні для їх виконання: зразки озброєння, військова техніка та боєприпаси.

"На війні не буває вихідних, особливо коли мова йде про нашу свободу та вільну від окупантів Україну! Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 2023-й має бути й обов'язково буде роком нашої перемоги", — впевнений президент.

Окремо обговорили виробництво, постачання та ремонт озброєння, військової техніки й боєприпасів для потреб Сил оборони України. З'ясувалося, що наразі розглядається питання вдосконалення системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФпроводить підготовку до довготривалої війни.

Раніше у ГУР МО повідомляли, що країна-агресор РФ стягує на північ Криму нові військові підрозділи. Також загарбники продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.