Зеленский после Ставки Главнокомандующего: 2023 должен стать годом победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 января, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По итогам встречи глава государства подчеркнул, что 2023 год должен быть победным для Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Во время Ставки особое внимание было уделено докладам командующих войск по оперативной обстановке на Донецком направлении и на юге. ГУР проинформировало о возможных действиях оккупантов в ближайший период.

Участники заседания обсудили операции, запланированные на 2023 год, и ключевые потребности ВСУ, необходимые для выполнения: образцы вооружения, военная техника и боеприпасы.

"На войне не бывает выходных, особенно когда речь идет о нашей свободе и свободной от оккупантов Украине! Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. 2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы", — уверен президент.

Отдельно обсудили производство, снабжение и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд Сил обороны Украины. Выяснилось, что рассматривается вопрос совершенствования системы индивидуальной и коллективной подготовки личного состава подразделений.

В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к продолжительной войне.

Ранее в ГУР МО сообщалось, что страна-агрессор РФ взимает на север Крыма новые военные подразделения. Также захватчики продолжают строить оборонительные постройки как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсона.