Россия готовится к длительной войне, - разведка

По наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.

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Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что проводимые лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение.

"Они направлены на усиление потенциала вооруженных сил РФ и создание условий для проведения операций, спланированных в самом начале войны, но неудачно реализованных российскими оккупационными войсками", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войне.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.

Путин обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и создает информационные условия для национализации их имущества.