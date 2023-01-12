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Перестановки у російській армії говорять про невдачі Кремля, - розвідка Британії
Призначення начальника генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до ведення війни.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Там зазначають, що перестановки, які у середу відбулися у лавах вищого військового командування Росії, свідчать про те, що в Кремлі усвідомлюють, наскільки провально йде для них військова кампанія.
"Призначення начальника генштабу командувачем угруповання є показником наростання серйозності ситуації, з якою стикається РФ, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", - зазначають у розвідці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там підкреслюють, що кадрова перестановка в армії РФ, ймовірно, буде зустрінута із крайнім невдоволенням більшістю російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни.
Пониження попереднього керівника військової кампанії Сергія Суровікіна до рангу заступника означає, що “його авторитет і вплив майже напевно значно зменшені”.
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв зміну керівництва об'єднаного угруповання російських військ в Україні.