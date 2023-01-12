Перестановки в российской армии говорят о неудачах Кремля, - разведка Британии

Назначение начальника генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине свидетельствует об изменении подхода лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина к ведению войны.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там отмечают, что перестановки, которые в среду произошли в рядах высшего военного командования России, свидетельствуют о том, что в Кремле осознают, насколько провально идет для них военная кампания.

"Назначение начальника генштаба командующим группировкой является показателем нарастания серьезности ситуации, с которой сталкивается РФ, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что кадровая перестановка в армии РФ, вероятно, будет встречена с крайним недовольством большинством российских ультранационалистов и военных блоггеров, все чаще обвиняющих Герасимова в плохом ведении войны.

Понижение предыдущего руководителя военной кампании Сергея Суровикина в ранг заместителя означает, что "его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшены".

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял смену руководства объединенной группировки российских войск в Украине .