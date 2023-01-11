У Зеленського висміяли нові перестановки в командуванні об'єднаним угрупованням військ РФ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв зміну керівництва об'єднаного угруповання російських військ в Україні.

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"Міняй/не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця. Тому що "подобається, не подобається... красуне", - зазначив він.

За інформацією російських ЗМІ, Міноборони Росії призначило начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні замість Сергія Суровікіна.

Нагадаємо, президент країни-агресора РФ Володимир Путін ще 7 лютого 2022 року глузливо відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден пункт Мінських угод і заявив: "подобається, не подобається – терпи, моя красуне".

Президент Зеленський відповів тоді Путіну, що Україна дійсно красуня, але "моя" - це невеликий перебір"