У Зеленского высмеяли новые перестановки в командовании объединенной группировкой войск РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял смену руководства объединенной группировки российских войск в Украине.

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"Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что "нравится/не нравится... красавица", - отметил он.

По информации российских СМИ, Минобороны России назначило начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине вместо Сергея Суровикина.

Напомним, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин еще 7 февраля 2022 года насмешливо отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений и заявил: " нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

Президент Зеленский ответил тогда Путину, что Украина действительно красавица, но "моя" – это небольшой перебор"