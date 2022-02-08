"Украина-то красавица, но "моя" - это небольшой перебор": Зеленский ответил Путину на призыв "терпеть" Минские соглашения

Президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывание российского президента Владимира Путина, произнесшего накануне, обращаясь к украинским властям в контексте выполнения Минских соглашений, фразу "нравится не нравится — терпи, моя красавица".

Как заявил глава украинского государства на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, кое с чем из сказанного Путиным на аналогичном мероприятии накануне он все же согласен.

"Есть вещи, с которыми я не поспорю с президентом РФ. Украина действительно красавица. По поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор. Небольшой", — заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что считает Украину очень терпеливой, а ее терпение - проявлением мудрости, в частности в контексте российской угрозы.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свои территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", - отметил он.

При этом в ответ на вопрос о впечатлении от поведения Путина на пресс-конференции с Макроном 7 февраля Зеленский заявил, что не смотрел ее, но подчеркнул, что положительно воспринимает открытость любого политического лидера, если она искренняя.

"Я честно вам скажу, откровенно абсолютно: я вчера не смотрел пресс-конференцию, у меня нет времени. Как я воспринимаю открытость любого лидера? Я считаю, что открытость - это всегда прекрасно. Если это, правда, не игра, а серьезная открытость и понимание того, что есть опасность и что это не шутка - мне кажется, что это позитивный результат", - заявил он.

Украинский президент добавил, что в принципе "не очень доверяет" словам и считает, что открытость каждого политика должна проявляться в конкретных шагах. В то же время он засомневался в искренности позиции Путина, заявившего Макрону, что первоисточником эскалации вокруг Украины была вовсе не РФ.

"В нашем случае это шаги по деэскалации. Я считаю, что для этого у [этого] человека все есть. А эти сигналы, что он чувствует, что не является субъектом эскалации, что это было просто давление (со стороны Запада - Delo.ua)... Мне не знаком на сегодня субъект в Европе, который мог бы давить на РФ очень мощно. По крайней мере, деоккупация нашей страны не происходит пока что", - заявил Зеленский.

При этом он позитивно отозвался о том, что 26 января прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, а следующая такая пройдет в Берлине 10 февраля.

"Я считаю, что после этой встречи - если есть открытость - есть возможность встречи лидеров. И там можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость. Потому что призывов очень много", - резюмировал президент Украины.

Напомним, что после встречи в Москве с Путиным, которому Макрон высказал ряд не озвученных публично предложений по разрешению конфликта вокруг Украины, французский президент 8 февраля отправился в Украину, где провел встречу с Зеленским.

По ее итогам он дал понять, что речь идет о неких "новых механизмах гарантирования безопасности" и выработке неких процедур выполнения Минских соглашений, однако не озвучил публично никакой конкретики, опровергнув, в частности, что речь идет о "финляндизации Украины".