Макрон приехал к Зеленскому после встречи с Путиным (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 февраля прибыл в Украину, где намерен провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, как сообщил в своем Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, в Украину во вторник прибыл министр иностранных дел его страны Жан-Ив Ле Дриана, который встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, встреча глав двух государств в Мариинском дворце в Киеве со СМИ должна начаться в 13:40. При этом в 12:45 она опубликовала видео приезда Макрона в резиденцию украинского президента, где тот его встретил.

Накануне Макрон посещал Россию, где провел встречу с президентом Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, на пресс-конференции после встречи Путин заявил, что Макрон сделал ряд интересных предложений по Украине, "о которых еще рано говорить". По мнению российского президента, сначала нужно дождаться реакции на них из Киева.

Макрон же заявил, что главным сейчас является обеспечение деэскалации и обеспечение договоренностей о конкретных мерах и что он будет говорить об этом с Зеленским 8 февраля. По словам французского президента, нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, пересмотр существующих договоренностей. Макрон при этом допустил, что "новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими".

Он также анонсировал "скорое развитие" ситуации с выполнением Минских соглашений, несмотря на наличие "очень чувствительных" для Украины вопросов по конституционной реформе, особому статусу и по выборам на Донбассе. При этом Путин и Макрон договорились созвониться после встречи президента Франции с Зеленским.

Напомним при этом, что Зеленский в середине января заявлял о готовности украинской стороны к заключению предметных договоренностей о прекращении войны на Донбассе в рамках будущей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции).

Отметим также, что до Макрона последний официальный визит президента Франции в Украину состоялся в 1998 году, когда эту должность занимал Жак Ширак, а в Украине президентом был Леонид Кучма.

Кроме того, 5 февраля 2015 года в Киеве также побывал вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель французский президент Франсуа Олланд, однако эта поездка была экстренной и непубличной и проводилась в рамках срочных переговоров о предотвращении эскалации войны в Донбассе. На следующий день Меркель с Олландом отправились в Москву.