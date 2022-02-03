Зеленский обсудил с Макроном активизацию Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили выше шаги для реализации Нормандского формата переговоров по Донбассу. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", — написал президент Украины.

О прошедших переговорах рассказал также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который посетил программу "Право на власть".

"Это второй разговор за неделю, динамика очень контактов интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечает, что США являются активным источником информационной кампании о серьезности рисков полномасштабного российского вторжения в Украину, и считает такую их деятельность ошибочной.

Глава государства в этом контексте также оценил ситуацию с эвакуацией иностранных, в том числе американских, дипломатов как "неправильные, чрезмерные шаги, которые нам не помогают", выразив в то же время благодарность за шаги по поддержке Украины.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер тоже признал, что эвакуация американских дипломатов дала миру ложный сигнал о том, будто бы в Украине существует реальная угроза безопасности людей.

В конце января 2022 года на фоне сообщений американских СМИ о том, будто бы Россия готовится к вторжению в Украину, своих сотрудников и их родственников из посольств начали эвакуировать Великобритания и США. После этого правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из страны и также стало эвакуировать членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве.