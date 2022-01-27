Советники лидеров "нормандской четвертки" подтвердили приверженность Минским соглашениям

Советники лидеров "нормандской четвертки", в составе которой представители Украины, России, Германии и Франции, на встрече в Париже 26 января подтвердили приверженность Минским соглашениям и договорились встретиться через две недели в Берлине.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что переговоры "четверки" длились более восьми часов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который представлял Украину, заявил, что Нормандский формат удалось реанимировать и даже согласовать коммюнике о поддержке режима остановки огня.

В коммюнике представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса.

Советники заявили, что поддерживают безусловное соблюдение режима прекращения огня, о котором было договорено 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения Минских соглашений.

"Стороны также обсудили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей", — говорится в совместном коммюнике.

Андрей Ермак отметил, что коммюнике, принятое по результатам встречи, является первым документом, который удалось согласовать с момента проведения саммита лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

По его словам, стороны имеют много разногласий по видению выполнения Минских договоренностей, но есть настроенность продвигаться в переговорном процессе.

"Сегодня наш разговор был о войне на Донбассе, о Минских соглашениях и о том, что рассматривается в Нормандском формате. Но я абсолютно четко заявил, что сегодня мы ожидаем деэскалацию не только относительно оккупированных территорий, а вообще деэскалацию вокруг украинских границ", — сказал Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня — это хоть маленький, но шаг вперед.

Также появился полный текст согласованного всеми сторонами коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран Нормандского формата. Его опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

Так, подтверждено, что встретиться стороны договорились через две недели в Берлине.

"Советники подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы Нормандского формата, и утвердили, что нужно уменьшить имеющиеся разногласия, чтобы двигаться вперёд. Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей. Они договариваются встретиться снова через две недели в Берлине", — пишет пресс-служба Елисейского дворца.

В свою очередь заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным". Он конкретизировал, чего ждет от Украины до предстоящей берлинской встречи советников.

Речь идет в первую очередь о политическом урегулировании конфликта и предоставлении Донбассу особого статуса в Конституции Украины.

"Не дождавшись содержательных заявлений со стороны Украины, Донбасс внес предложения — законопроект по поправкам к Конституции. Ответов нет. Это противоречит всей логике, мыслимой и нет, по разрешению любого конфликта. Если люди хотят договориться об окончании недружественных отношений в доме, они в первую очередь обсуждают, как будут жить под одной крышей. Мы надеемся, что это логика была услышана", — заявил Козак.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не пойдет на прямые переговоры с сепаратистами. А президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.