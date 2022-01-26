Лидеры "Единой России" призвали Путина поделиться с "ДНР" и "ЛНР" оружием из-за "готовящейся агрессии Киева"

Лидер пропрезидентской фракции "Единая Россия" в Государственной думе (нижней палате парламента) РФ Владимир Васильев призывает российское руководство оказать помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде поставок военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии". Об этом сообщается на сайте партии.

"Действия стран НАТО сегодня вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерию в мировых СМИ и одновременно "накачивать" Украину западным летальным оружием очень опасно. Мы понимаем: сегодня "накачивают" Украину ракетными комплексами, гранатометами, другими боеприпасами. Причем там же появляются и инструкторы, которые обучают использованию этих систем. Это большая опасность", — считает он.

По мнению Васильева, происходящее выглядит подготовкой к боевым действиям против мирного населения Донбасса, что вызывает в России большое беспокойство.

"Нас очень беспокоит благополучие мирных граждан. Военные обстрелы Луганской и Донецкой областей увеличиваются, снова гибнут люди, страдают, разрушается их собственность. Истребления людей мы не можем допустить, поэтому мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит", — добавил глава фракции.

Он указал, что российская сторона пока слышит только угрозы введения против РФ новых санкций вместе с новостями о "поступающих в зону конфликта вооружениях".

"Тот сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Мы не можем с этим мириться. Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР", — заявил политик.

По его словам, в Совете Госдумы, во фракции ЕР и в партийных структурах проводились консультации по этому вопросу, и политсила пришла к пониманию, что "не может бросить людей на произвол киевского режима".

"В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", — заключил Васильев.

Кроме того, ЕР опубликовала позицию секретаря генерального совета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации (верхней палаты парламента) РФ Андрея Турчака, также заявившего о необходимости поставок "ДНР" и "ЛНР" отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности "перед лицом явно готовящейся Киевом военной агрессии".

"Единая Россия" с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием, это делают практически все ведущие страны НАТО в очень больших масштабах", — заявил он.

По словам Турчака, только в этом году из США и Великобритании в Украину были совершены десятки авиарейсов, доставивших ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие, мины, боеприпасы "и многое другое", причем страны НАТО и сами не отрицают, что занимаются этим.

"Более того, под эту сурдинку на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы – кадровые военнослужащие НАТО. Среди прочих целей они готовят различные военные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях", — утверждает он.

По утверждению зампреда Совета Федерации, в последнее время "кратно увеличилось количество обстрелов Луганской и Донецкой областей", и в сложившейся ситуации действия украинской стороны необходимо остановить.

"Пока гибнут мирные люди, западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс: вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – их уважаемый знак. Считаю, что в этих условиях России просто необходимо оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим", — заявил Турчак.

Напомним также, что 19 января фракция Коммунистической партии РФ внесла в Госдуму проект постановления о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Из "Единой России" при этом сначала поступали противоречивые сигналы о поддержке этой инициативы.

Однако 21 января председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, представляющий эту партию, дал этой идее ход, предложив рассмотреть на заседании Совета Госудмы. Он также указал, что кроме коммунистов ее поддерживают фракции "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР.

Примечательно также, что в ходе "правительственного часа" с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прошедшего в Госдуме 26 января, о поддержке проводимого МИД РФ внешнеполитического курса заявили не только представители четырех традиционных парламентских сил, но и лидер считающейся либеральной партии "Новые люди" Алексей Нечаев. По итогам выборов 2021 года эта политсила впервые с 2007 года смогла "разбавить" политический спектр в Госдуме.

Как сообщается на сайте ГД, глава этой фракции заявил, что "наш МИД на высоте", а "Запад все больше втягивается в методы, и в действия, и в риторику, и даже в стилистику холодной войны, что выглядит как пережиток прошлого".

"Люди ждут, чтобы мы не отвечали на какие‑то выпады чужих дипломатов, сдерживались в сложные моменты, мальчишеских выходок не допускали, и, слава богу, это получается", — заявил Нечаев, поблагодарив российский МИД за "ювелирную работу".