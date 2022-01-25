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Политика
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НАТО не планирует размещать боевые части в Украине, — Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: сайт НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN, что Североатлантический альянс не собирается размещать боевые подразделения на территории Украины.

"НАТО не будет размещать в Украине свои боевые подразделения", — сказал он.

Генсек НАТО также сообщил, что до 30 января альянс направит России свой ответ на предложенные ею "гарантии безопасности". Основное требование которых — отказ от принятия Украины в НАТО и вывод войск альянса с восточного фланга.

В то же время НАТО развернет дополнительные силы в Восточной Европе из-за наращивания российских войск вокруг Украины.

В свою очередь Франция выразила готовность послать войска в Румынию под командованием НАТО, а Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также направят один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

Напомним, что Россия требует от НАТО исключить дальнейшее расширение альянса, в том числе за счет Украины и Грузии, а также вывести свои силы из стран, вступивших в него после 1997 года, и не вести более в этих и других странах Восточной Европы и Закавказья в принципе никакой военной деятельности.

Ранее в альянсе категорически отказывались предоставить гарантии невступления Украины, настаивая на праве любой страны присоединиться к альянсу. Кроме того, в НАТО отказались вывести войска из Болгарии и Румынии.

Автор:
Вита Молодан