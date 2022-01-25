Рада пожаловалась в ООН и Европарламент на военный шантаж со стороны России

Верховная Рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам других стран и парламентским ассамблеям международных организаций относительно "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".

За соответствующий проект постановления №6543 проголосовали 282 депутата, в частности 200 - из фракции "Слуга народа", 20 - из "Европейской солидарности", 13 - из "Батькивщины", 12 - из "Голоса", 15 - из группы "За будущее", 14 - из группы "Доверие", а также 8 внефракционных.

Ни одного голоса не дала фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь", при этом трое нардепов (Олег Волошин, Сергей Дунаев и Александр Колтунович) проголосовали против этого решения.

Документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Среди его авторов - председатель парламента Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и заместительница Елена Кондратюк.

Также авторами значатся Александра Устинова, которую аппарат Рады считает главой фракции "Голос", сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко, депутат из группы "Доверие" Владимир Арешонков, депутат от "Батькивщины" и бывший вице-премьер-министр по европейской интеграции Григорий Немыря, глава профильного комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко ("Слуга народа") и его коллега по фракции Андрей Мотовиловец.

В частности, Рада призвала другие страны осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, и ее позицию, направленную "на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта".

Также украинский парламент требует применить все возможные дипломатические средства для содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа России от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния.

Кроме того, депутаты призвали не допустить продолжения со стороны РФ "шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину" в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности.

В обращении также содержится призыв способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции в НАТО.

Депутаты также потребовали усиления санкционного давления на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним также, что НАТО 24 января заявило, что развернет дополнительные силы в Восточной Европе из-за наращивания войск России на территории Украины и вокруг ее границ.

В то же время накануне стало известно, что ряд стран, в том числе США, Великобритания и Австралия, вывозят сотрудников своих посольств или, по крайней мере, их родственников из Украины.