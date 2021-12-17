В Раде официально объявили, что фракцию "Голос" возглавила Устинова

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объявил, что фракцию "Голос" возглавила нардеп Александра Устинова, а ее заместителем избрана Юлия Клименко.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде", — заявил председательствующий на внеочередном заседании парламента.

Напомним, что 16 июня половина из 20 членов фракции "Голос" объявила о создании депутатского объединения "Справедливость" и о недоверии главе фракции Ярославу Железняку. Они также инициировали исключение из состава фракции главы партии Киры Рудик.

В объединение кроме Устиновой и Клименко вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, а 7 сентября было объявлено, что к ним присоединился и Ярослав Рущишин.

На съезде партии "Голос" 29 июля из этой политсилы были исключены семеро депутатов Рады, вошедших в это объединение: Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко и Бобровская.

22 октября председатель Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента о том, что 11 членов фракции "Голос" из 20 решили сместить Железняка с должности председателя фракции.

Сам Железняк в ответ объяснил, что это решение его коллег противоречит положению о фракции "Голос", и для его смещения 11 голосов недостаточно, нужно минимум 14, потому соответствующее письмо членов "Справедливости" к Стефанчуку не будет иметь никаких юридических последствий и останется просто заявлением.

Отметим также, что перед объявлением упомянутого письма Стефанчуком Устинова прямо в здании Рады получила травму головы при невыясненных обстоятельствах. Стефанишина же заявила, что на ее коллегу тогда "упал дверной засов".