Верховный суд возобновил блокировку госфинансирования "Голоса", отправив дело на новое рассмотрение

Верховный суд постановил вернуть дело по иску партии "Голос" к Нацагентству по предотвращению коррупции на повторное рассмотрение в Окружной административный суд Киева. Такое решение он принял на заседании 14 декабря.

Решение же самого ОАСК от 9 апреля и подтвердившее его постановление Шестого апелляционного админсуда от 30 июня в части отмены приказа НАПК о лишении государственного финансирования "Голоса" отменены.

В части отказа "Голосу" судами первой и апелляционной инстанции в пересмотре акта и заключения проверки финансового отчета партии решения этих судов оставлены в силе. Постановление Верховного суда вступило в силу с даты принятия и не может быть обжаловано.

Напомним, что в декабре 2020 года по результатам проверки финотчета "Голоса" за второй квартал НАПК выявило, что данные об уплате партией 1,33 млн грн 11 физлицам-предпринимателям в отчете являются недостоверными и могут свидетельствовать о фиктивности операций с ними.

Агентство также установило, что партия не платила налоги при взятии в аренду офисов для Одесской и Хмельницкой областной, а также Киевской городской организации, на что пожаловалось в Государственную налоговую службу.

"Голос" не стал подавать в НАПК исправленный финотчет, а обжаловал решение агентства о приостановлении его финансирования в судебном порядке.

В ноябре партия заявила о возобновлении госфинансирования, не уточняя, что именно имеет в виду, в частности, поступили ли им собственно какие-то деньги из госбюджета.