НАПК возобновило госфинансирование "Голоса"

Партия "Голос" заявляет о возобновлении ее государственного финансирования Национальным агентством по предотвращению коррупции. Об этом говорится в сообщении политсилы.

"В начале 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило "Голос" государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств. "Голос" подозревал, что один из ключевых антикоррупционных институтов используется для давления на оппозицию. И доказал в суде, что предусмотренное законом госфинансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", — отметили в партии.

Напомним, что в начале января НАПК заявило, что "Голос" оформил ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально не было подтверждено надлежащим образом. В самом "Голосе" уточнили, что речь идет об оплате за аренду офисов трех территориальных организаций партии.

Вскоре партия обратилась с иском против НАПК в Окружной административный суд Киева, который в итоге постановил возобновить финансирование. Решение было подтверждено апелляционным судом. Затем НАПК подал кассационную жалобу в Верховный суд.

При этом неделей ранее агентство отмечало, что срок рассмотрения кассации истек еще 4 октября, но Верховный суд так и не принял окончательного решения по делу.

В то же время незадолго до этого - 29 сентября — НАПК подало ходатайство о приостановке действия решения апелляционного суда, и 10 ноября Верховный Суд отказал агентству в этом.

Саму же кассационную жалобу Верховный Суд все же должен рассмотреть — заседание намечено на 12:00 23 ноября.