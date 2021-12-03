"Слуги народа" и "Голос" предлагают ввести в Украине новый праздник — День борща

24 депутата Верховной Рады предлагают установить в Украине новый праздник — День украинского борща, который будет отмечаться на государственном уровне ежегодно во вторую субботу сентября. Соответствующий проект постановления №6361 был зарегистрирован в парламенте 30 ноября.

Ввести такой праздник предлагается для обеспечения охраны культурного наследия, сохранения унифицированной украинской кухни и популяризации украинской культуры в мире, а также усиления общественного внимания к сохранению и чествованию традиционной украинской кухни и культуры.

Кабинету министров предлагается рекомендовать разработать с привлечением общественности и утвердить в месячный срок со дня принятия постановления комплексный план мероприятий по празднованию Дня украинского борща.

В частности, нардепы советуют предусмотреть ежегодные фестивали и соревнования по приготовлению борща во всех регионах Украины, проведение в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, продолжительности приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влиянии на общественную жизнь.

При этом в пояснительной записке к документу авторы утверждают, что его реализация не предусматривает дополнительных финансовых расходов из государственного бюджета, равно как и внесения изменений в существующее законодательство. В случае принятия постановление вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В пояснительной записке к законопроекту День украинского борща описывается как день, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией.

Авторы также поясняют, что украинский борщ является традиционным первым блюдом украинцев, а также "маркером национальной идентичности".

"О давности борща и его значении в украинской жизни свидетельствует большое количество топонимов и фамилий (с начала XIV века), первые письменные упоминания о борще и его рецептуре относятся к XVI – началу XVII века. Это блюдо проявляет свою устойчивость историческую, географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща", —- отмечается в документе.

По мнению инициаторов законопроекта, благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины украинский борщ также играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства.

"Борщ — культовое украинское блюдо. Это точка дифференциации Украины от своих соседей и возможность интенсификации культурного диалога между разными областями Украины. На международной арене он имеет потенциал мягкой силы Украины, а также улучшения узнаваемости и репутации страны. Введение такого дня совпадает со Стратегией культурной дипломатии Украины, а также с Национальной экономической стратегией", — заявляют авторы.

Отмечается, что одно из первых упоминаний о борще датируется второй половиной октября 1584 года в путевых записях немецкого торговца Мартина Грюневега. Однако установить новый праздник в этот период не очень целесообразно, поскольку в октябре и так достаточно много других памятных дат (первое воскресенье октября – День учителя, 14 октября – День защитников и защитниц, Святая Покрова, День Украинской повстанческой армии, а 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков).

"Потому есть предложение для празднования памятного дня выбрать вторую субботу сентября. Выходной осенний день лучше всего подходит для празднования такого дня, в частности, и по практическим соображениям, ведь приготовление борща занимает много времени, а потребляют его чаще всего именно в холодное время года", — написано в пояснительной записке.

Среди авторов законопроекта девять депутатов от "Голоса" (в том числе восемь "раскольников", представляющих объединение "Справедливость") и девять депутатов от "Слуги народа" (среди них замглавы фракции Евгения Кравчук, Никита Потураев, Галина Третьякова, Александр Аликсийчук и Георгий Мазурашу).

Кроме того, под инициативой подписались нардепы от "Евросолидарности" София Федина, Николай Княжицкий и бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, единственная представительница "Свободы" Оксана Савчук, член группы "Доверие" Лариса Билозир и член группы "За будущее" Ирина Костанкевич.

Напомним, что именно упомянутый выше Потураев, возглавляющий комитет Рады по гуманитарной и информационной политике, еще в январе заявлял, что в Украина должна "выиграть холивар за борщ", который должен быть признан украинским, учитывая "культурную экспансию России, начавшуюся до советского времени".

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