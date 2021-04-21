"Борщ не будет русским!": Ткаченко "раскусил" Россию, обличив ее в краже украинского блюда

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен упоминанием борща в рамках проекта "Раскуси Россию", созданном платформе Google Arts & Culture и информирующем о кулинарных традициях русской кухни и кухни других народов России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В частности, там представлены топ-10, как они это называют, "русских блюд, вошедших в историю". Среди исконных русских блюд и украинский борщ. Опять выдают желаемое за действительное", — написал министр.

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По мнению чиновника, в России в очередной раз пытаются присвоить себе "наше национальное блюдо". При этом он напомнил, что Минкульт подал заявку на включение культуры приготовления украинского борща в список объектов нематериального культурного наследия, составляемый ЮНЕСКО.

"Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет. Как известно, Министерство культуры и информационной политики противостоит всем фейкам о "достижениях" россиян, когда они пытаются у нас их украсть... Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" — подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, он дал понять, что его беспокоит в данном контексте не только борщ.

"Еще "Раскуси Россию" предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по России. Интересно, а туры в захваченную Южную Осетию за пирогами будут? Или в аннексированный Крым — за блюдами преследуемых крымских татар? Или в захваченные части Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ?" — высказался министр.

Отметим, что в рамках сайта "Раскуси Россию" в разделе "Главные блюда Страны Советов" представлено десять позиций, среди которых есть и борщ.

"История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию. Рецептурные справочники обогатились такими вариациями, как борщ украинский (с толченым салом с чесноком), московский (с мясным набором — отварной говядиной, ветчиной и сосисками) и даже флотский (с красным перцем и копченой свининой)", — говорится в комментарии к соответствующей картинке.

Кроме борща, в списке представлены куриный суп, творожные кольца, пирожное "Картошка", салат "Столичный", окрошка, пончики, кабачковая икра, рубленые мясные котлеты и винегрет.

Напомним также, что накануне Ткаченко заявил, что Минкуль планирует напрямую платить авторам украинского контента. В ведомстве считают, что это позволит увеличить их популярность и снизить вес, который имеют русские блогеры в украинском пространстве.