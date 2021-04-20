Общество 60 минут назад

В Минкульте обещают ввести прямую поддержку авторов украинского контента

Те же гранты Украинского культурного фонда могли бы быть направлены на поддержку конкретных украинских музыкантов и блогеров

Александр Ткаченко. Фото: Википедия Александр Ткаченко. Фото: Википедия
Александр Ткаченко. Фото: Википедия

Министерство культуры планирует ввести прямую поддержку авторов украинского контента, что позволит увеличить их популярность и снизить вес, который имеют русские блогеры в украинском пространстве.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, в Украине есть достаточно популярные украиноязычные блогеры и артисты.

"У нас недавно была дискуссия о форме прямой или непрямой поддержки со стороны государства их творчества… Условно говоря, те же гранты Украинского культурного фонда (УКФ) могли бы быть направлены на поддержку конкретных украинских музыкантов, блогеров. Потому что их популяризация автоматически снижает тот вес, который имеют русские блогеры сейчас в нашем пространстве", — заявил Ткаченко.

При этом министр отметил, что не стал бы переоценивать популярность российских блогеров.

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"Когда вы смотрите по рейтингам YouTube, понятно, что какой-то Моргенштерн может занимать первые страницы, но дальше идет очень большое diversity (разнообразие). То есть, есть огромное количество людей, которые слушают западную и украинскую музыку и там уже разнообразие существенно больше", — добавил он.

Напомним, Ткаченко считает реальным, чтобы украинский стал основным языком общения в быту.

При этом министр культуры отмечает необходимость "мягкой украинизации".

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