Ткаченко хочет "мягкую украинизацию", чтобы украинский язык в стране стал реально основным

Украинский язык в Украине может стать не просто государственным, но и основным языком общения в быту.

Для этого нужна "ласковая украинизация", считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, о чем он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Я — сторонник "мягкой украинизации". Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина", — сказал министр.

Он отметил, что украинский язык в Украине де-факто является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Поэтому важно продвижение украинского языка.

"Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но, прежде всего, для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке", — подчеркнул Ткаченко.

Он рассказал, что его ребенок говорит на украинском дома, как и вся семья.

"Я заметил недавно такой интересный момент: когда он переходит на русский, то уже говорит с украинским акцентом", — добавил министр.

Напомним, согласно "языковому закону", с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.

Как сообщалось, 38,8% жителей Украины говорят в семье (дома) только по-украински, а 36,4% — только по-русски, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.