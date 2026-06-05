Суд окончательно принял сторону НБУ по делу о взыскании имущества из-за долгов банка Жеваго

Верховный Суд подтвердил право Национального банка обратить взыскание на имущественный комплекс в Киеве, который находится в ипотеке по кредитам рефинансирования принадлежащего Константину Жеваго банка "Финансы и Кредит". Имущество может быть реализовано для частичного погашения задолженности перед НБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Долг банка "Финансы и Кредит"

Верховный Суд подтвердил право Национального банка Украины обратить взыскание на имущественный комплекс в Киеве для частичного погашения задолженности банка "Финансы и Кредит" по кредиту рефинансирования.

Как сообщили в НБУ, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность принудительной реализации имущества ООО «Строительная компания Основа». Речь идет об имущественном комплексе общей площадью 22 621 кв. м, расположенный в Киеве по улице Иоанна Павла II, 4/6.

26 мая 2026 года Верховный Суд закрыл кассационное производство по жалобе ООО "Строительная компания "Основа". В то же время в силе остались решения судов предыдущих инстанций, полностью удовлетворивших иск Национального банка об обращении взыскания на этот объект недвижимости.

Имущественный комплекс был передан в ипотеку Национальному банку еще в 2008 году. Соответствующий договор ООО "Строительная компания "Основа" заключило для обеспечения выполнения обязательств по кредитам рефинансирования, предоставленным банку "Финансы и Кредит".

После того, как банк не выполнил своих обязательств по кредитам рефинансирования, НБУ обратился в суд с требованием обратить взыскание на залоговое имущество.

В июле 2025 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск регулятора. В феврале 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение без изменений.

После вступления судебного решения в законную силу Национальный банк получил исполнительные документы и инициировал открытие исполнительных производств, в частности относительно принудительного взыскания имущественного комплекса.

Банк "Финансы и Кредит" принадлежал бизнесмену Константину Жеваго. НБУ добивается возврата задолженности по кредитам рефинансирования, выданным финучреждению до его вывода с рынка.

Что известно о Жеваго

Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго в размере 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.