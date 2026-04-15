Фармзавод Жеваго достался киевскому бизнесмену: решение суда
Хозяйственный суд Львовской области 2 апреля утвердил план санации АО "Галичфарм", входящего в фармацевтическую корпорацию "Артериум" бизнесмена Константина Жеваго.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на обнародованное в судебном реестре определение суда.
План санации
Отмечается, что план санации предусматривает передачу контроля над львовским заводом кредитору из-за конвертации долга в акции предприятия.
Для этого запланирована допэмиссия 160 млн акций, которые отойдут кредиторам четвертой очереди в счет погашения долга на 1,44 млрд грн.
Из этой суммы 1,39 млрд грн – это требования киевского ООО "Скай-Девелопмент", доля которого в АО "Галичфарм" в результате вырастет до 90% и будет означать контроль над предприятием. ООО "Скай-Девелопмент" ранее выкупило у Фонда гарантирование вкладов физлиц права требования по десяти долгам корпорации "Артериум" перед обанкротившимся банком "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Эта же компания банкротит и второе предприятие "Артериума" – киевский завод "Киевмедпрепарат".
"Скай-Девелопмент", как отмечает LIGA.net, принадлежит бизнесмену Леониду Крючкову, ранее не имеющему опыта бизнеса в фармацевтике.
Против плана санации АО "Галичфарм" выступили "Киевмедпрепарат" и ООО "Фармед", однако суд не учел их аргументы, поскольку они связаны с должником лицами.
Добавим, что суд возбудил дело о банкротстве АО "Галичфарм" по заявлению ООО "Скай-Девелопмент" в мае 2025 года, а долги выкупил в марте прошлого года.
Ранее 90% корпорации "Артериум" принадлежали подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго.
Отметим, экснардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит" Константину Жевагу, который находится во Франции, официально вручили подозрение. Дело касается незаконного вывода около 520 млн грн из активов финучреждения, находящегося в состоянии ликвидации.
Дела Жеваго
Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". Ему еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.
В январе 2023 Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.
В августе 2023 года НАБУ сообщило владельцу группы "Финансы и кредит" о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю Верховного суда Всеволоду Князеву и судьям в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.
В августе 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго .
22 октября 2025 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о предоставлении неправомерной выгоды экспредседателю Верховного суда. Подозреваемыми являются Жеваго и его приспешник, способствовавший передаче средств.
29 октября 2025 года апелляционный суд Парижа отклонил запрос об экстрадиции. украинского бизнесмена и экснародного депутата Константина Жеваго