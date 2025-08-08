Высокий суд Англии арестовал активы бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго: детали

Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "Банк "Финансы и кредит", которого ликвидация началась еще в 2015 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национального банка Украины.

Как сообщили в НБУ, 11 июля 2025 года на слушании "без уведомления" Высокий суд удовлетворил заявление НБУ о замораживании определенных активов Жеваго. Арест будет действовать до момента окончательного решения английского суда по иску Национального банка.

НБУ требует признания и исполнения в Англии решения Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года. Согласно этому решению, Константин Жеваго был признан ответственным за неуплату долга перед НБУ по стабилизационным кредитам, которые были выданы банку "Финансы и кредит" еще до его ликвидации в 2015 году. Жеваго лично гарантировал погашение этих кредитов, но не выполнил свои обязательства.

О юридическом процессе

Этот юридический процесс в Англии является продолжением многолетней работы НБУ по возврату долга. Глава Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что НБУ системно отстаивает финансовые интересы государства, несмотря на сопротивление бывших собственников неплатежеспособных банков. Он назвал решение Высокого суда Англии "еще одним шагом на пути достижения этой цели".

" Несмотря на яростное сопротивление бывших владельцев неплатежеспособных банков, в частности путем затягивания дел в судах и манипуляций, Национальный банк ведет системную работу по возврату задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, в том числе и банка "Финансы и кредит". Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса как еще один шаг на пути достижения этой цели", – прокомментировал юридическое решение глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

В НБУ напомнили, что в 2015 году Жеваго заключил с НБУ договор поручительства на сумму 1,539 млрд. грн. Поскольку он уклонялся от исполнения своих обязательств, НБУ обратился в украинский суд. В 2019 году Шевченковский районный суд Киева обязал Жеваго выплатить долг, но полное исполнение решения в Украине оказалось невозможным.

Интересы НБУ в иностранной юрисдикции представляет ведущая юридическая фирма Hogan Lovells International LLP. В Национальном банке заявили, что и дальше будут принимать все возможные правовые меры для полного взыскания средств.

Справочно

Финрегулятор 17 сентября 2015 принял решение об отнесении АО "Банк "Финансы и кредит" к категории неплатежеспособных.

На момент принятия этого решения мажоритарным акционером банка был Константин Жеваго, косвенно владевший долей в 97,67% акций.

О Высоком суде Англии и Уэльса

Высокий суд Англии и Уэльса – один из трех высших судов Англии и Уэльса вместе с Апелляционным и Королевским судом. Судей Высокого суда назначает монарх, а главой является Лорд главный судья Англии и Уэльса. Юридическое учреждение работает как трибунал первой и апелляционной инстанции в отдельных видах дел.

Напомним, в марте имущество Константина Жеваго было передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Его активы были арестованы и в рамках расследования ДБР по подозрению олигарха и его сообщников в растрате 113 млн дол. из банка "Финансы и кредит".

